Vlaanderen wil WK breakdance organiseren in 2023

Gamingbe­drijf Activision neemt dan toch maatrege­len na aanklacht over discrimina­tie en seksueel wangedrag

14:52 De CEO van de Amerikaanse gameproducent Activision Blizzard, Bobby Kotick, belooft maatregelen na een aanklacht over discriminatie en seksueel wangedrag op de werkvloer. In een brief hadden meer dan 2.600 werknemers de eerste reactie van de directie op een rechtszaak in Californië veroordeeld.