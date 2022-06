Vlaamse topwetenschapper treedt toe tot club van Einstein en Darwin

De Vlaamse topwetenschapper Peter Carmeliet is vrijdag in de VS gelauwerd als lid van de American Academy of Arts & Sciences. Amper 22 Belgen deden hem dat al voor.

Peter Carmeliet is professor aan de KU Leuven en ook verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Hij is wereldtop in het onderzoek naar de groei van bloedvaten, en op die manier cruciaal voor onderzoek naar kankerbehandelingen.

Carmeliet - die eerder al de titel van baron kreeg - werd in 2021 opgenomen in de American Academy of Arts & Sciences, maar door de coronapandemie kon hij pas dit jaar officieel worden gelauwerd. Dat gebeurde vrijdag in Boston, tijdens de economische missie die er de voorbije week doorging.

Prestigieuze instelling

De American Academy of Arts & Sciences is een prestigieuze instelling die zijn wortels heeft in 1780, en alleen leden opneemt die in hun vakgebied wereldfaam genieten en zich inspannen voor het algemeen belang. In de 240 jaar die de academie bestaat zijn zo'n 13.500 leden opgenomen. De lijst is indrukwekkend: van Albert Einstein en Charles Darwin tot Martin Luther King en Picasso. Slechts 22 Belgen haalden de ledenlijst. Dit jaar wordt ook professor Marleen Temmerman opgenomen.

Carmeliet is vandaag nog actief in ons land, maar dat verandert binnenkort. De wetenschapper moet noodgedwongen met zijn labo verhuizen naar Denemarken, omdat zijn pensioenleeftijd nadert en hij dan in België niet meer aan de slag kan blijven. De professor verwees er even naar in zijn toespraak. De erkenning spoort hem aan om zijn werk voort te zetten, los van pensioenbeperkingen, klonk het in zijn speech.