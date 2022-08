Vlaamse topadvocaat en papa van jonge kindjes snoof zich bijna de afgrond in: “Coke is niét onschuldig. Mijn gezin, mijn job, mijn leven: bijna was ik alles kwijt”

Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. Niet alleen het drugsgeweld laait op in Antwerpse straten, cocaïne was nog nooit zo alomtegenwoordig als nu. Bij alle lagen van de bevolking en hoe langer hoe meer openlijk. Een jonge bediende, een arbeider van in de vijftig en een Vlaamse topadvocaat getuigen over hun cokegebruik. “Jonge advocaten gaan met drie tegelijk snuiven in een wc-hokje, alsof het niks is.”