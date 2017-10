Vlaamse steden zien toeristen graag komen 13u53

Bron: Belga 0 vmma De inwoners van de Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven zien toeristen graag naar hun stad komen. Zeventig procent vindt dat de voordelen van toerisme ruimschoots opwegen tegen de nadelen. Slechts een minderheid ervaart overlast. Vooral de individuele verblijfstoeristen zijn welkom. Dat blijkt uit een onderzoek bij 5.400 inwoners dat zaterdag voorgesteld werd in Leuven.

Omdat de toestroom van miljoenen toeristen de leefbaarheid van de Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven onder druk kan zetten, organiseerde Toerisme Vlaanderen samen met de toeristische diensten van die steden een grootschalig onderzoek. In totaal werden bijna 5.400 volwassenen bevraagd.

De inwoners blijken positief tot zeer positief te staan. Ongeveer driekwart is het toerisme in de eigen stad zeer genegen. Slechts vier tot vijf procent is tegenstander. De rest heeft een neutrale houding. Zeventig procent meent dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

Een negatieve houding zoals in Barcelona, Venetië of Amsterdam blijkt nog ver weg. In Brugge neemt 25 procent van de bewoners het woord overlast in de mond, tegen slechts tien procent in de andere steden. Ruim 85 procent vindt dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven.

Vooral de individuele verblijfstoeristen zijn graag gezien. Zij blijven vaak langer in de stad en gaan op zoek naar meer dan louter de traditionele trekpleisters. "De grote meerderheid beseft dat elke toerist een sponsor is van de lokale economie is", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "Vlaanderen kan nog meer toeristen aan."