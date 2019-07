Vlaamse scouts gestraft omdat ze schieten in de Verenigde Staten Redactie

30 juli 2019

20u31 1

Zeven Vlaamse scouts zijn gestraft, omdat ze in de VS hebben meegedaan aan een schietactiviteit. Op dit moment is daar de Wereldjamboree aan de gang, een zomerkamp voor scouts en gidsen van over de hele wereld. En één van de activiteiten was dus schieten. De Vlaamse leiding had vooraf gezegd dat dat niet past binnen haar filosofie, maar zeven leden deden er toch aan mee.