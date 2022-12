Vlaamse regering onthardt en vergroent 103 speelplaatsen

De Vlaamse regering investeert zo’n negen miljoen euro in de ontharding en vergroening van speelplaatsen aan scholen. Via de projectoproep Natuur in je School worden 103 grijze speelplaatsen omgevormd tot groene en biodiverse alternatieven.

Via het project wil Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kinderen meer toegang geven tot toegankelijk groen. Door 103 speelplaatsen te ontharden en vergroenen, komen kinderen al van jongs af in contact met de natuur. Via het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse regering wordt negen miljoen euro ingezet voor het project.

“Een groene omgeving om in te ravotten, die bulkt van de beestjes en de plantjes, is dit niet iets waar alle schoolgaande kinderen en hun natuurminnende ouders van dromen in plaats van een grijze harde betonvlakte?”, klinkt het bij Demir. Het initiatief helpt heel wat schoolbesturen om hun geplande investering door te zetten in uitdagende tijden.

Meer kandidaturen dan verwacht

De projectoproep leverde veel meer kandidaturen op van scholen dan oorspronkelijk ingeschat. “Toegang tot toegankelijk groen is enorm belangrijk. Niet in het minst voor zij die nog groen zien achter de oren”, zegt Demir. “Minstens drie keer per dag brengen kinderen tijd door op de speelplaats. Door hen dat kwartiertje ontspanning te laten doorbrengen in een groene omgeving en de groene speelplaats te integreren in het lessenpakket, leren we hen van jongs af aan wat het belang is van natuur op onze omgeving en leren we hen die ook te respecteren. Daarnaast is het ook gewoon enorm leuk.”

Alle informatie over de investeringen is terug te vinden op www.natuurinjeschool.be. Het gaat om 31 speelplaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen, 23 in Limburg, 20 in West-Vlaanderen, 19 in Antwerpen en 10 in Vlaams-Brabant.