Vlaamse kitesurfer (40) overleden tijdens vakantie in Denemarken: “Exacte omstandigheden onduidelijk”

In het noorden van Denemarken is maandag een 40-jarige Belg om het leven gekomen na een ongeval tijdens het kitesurfen. Dat melden Deense media. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ gaat het om een vader van twee kinderen uit Aalst. Het slachtoffer werd nog met een helikopter naar een ziekenhuis overgevlogen. Al snel bleek dat hij overleden was.

Het drama gebeurde maandagnamiddag in Hanstholm. Dat ligt in Noord-Jutland, een schiereiland dat bekend is vanwege zijn lange zandstranden. De vijftig kilometer lange kust is daarnaast ook internationaal bekend als een van de beste “cold water” surfplekken ter wereld en biedt naar verluidt tientallen waanzinnige surfspots.

Op een van die plekken ging het omstreeks 13.20 uur mis. Een 40-jarige Belg zou er de controle over zijn kite verloren zijn geraakt. Daarna stortte hij neer in zee. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ gaat het om een vader van twee kinderen die in Aalst woont en met zijn gezin op vakantie was. Hij was naar verluidt een ervaren kitesurfer.

Kitesurfen is een vorm van watersport waarbij de sporter op een kleine surfplank staat en zich voort laat trekken door een kite of vlieger. Door het lifteffect van de vlieger kunnen kitesurfers soms hoog en ver springen. Dat is echter niet altijd ongevaarlijk.

Gevonden door andere surfers

“De exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk”, zegt politiewoordvoerder Jens Claumarch in Deense media. Het lichaam van de Belg werd door andere surfers aan wal gebracht. De man (40) werd nog met een helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis van Aalborg, maar om 15 uur kreeg de politie te horen dat hij was overleden. De nabestaanden zijn volgens de politie inmiddels op de hoogte gebracht.

Ook ongeval met paraglider

Het kite-ongeval gebeurde volgens de politie vlak bij de plaats waar zondag ook al een Tsjech zwaargewond raakte. Die was aan het paragliden toen hij in botsing kwam met een klif. Die man (43) kon gereanimeerd worden. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis in Aalborg.

