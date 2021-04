Vlaamse kerkjournalisten mogen handjes schudden en selfies nemen met de paus: “Hij vroeg zelfs om onze maskers af te zetten”

INTERVIEW. Bisschop Johan Bonny beschaamd en boos over weigering Vaticaan om homokop­pels te zegenen: “Helft van de bisschop­pen denkt er hetzelfde over”

17 maart De Belgische bisschoppen keren zich tegen het Vaticaan. De beslissing dat priesters nog altijd geen holebikoppels mogen zegenen, vinden onze kerkvaders onbegrijpelijk. Later op de dag brengen ze een communiqué uit waarin ze uiting geven aan hun teleurstelling. Vanochtend had Johan Bonny (65), de bisschop van Antwerpen, in een open brief al geschreven dat hij beschaamd was. Maar hij is ook boos en ontgoocheld. “Dit kunnen we niet zomaar laten passeren.”