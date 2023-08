Vlaamse in Tenerife kwaad op TUI: "Voelen ons in de steek gelaten en vergeten”

De Vlaamse Cindy Van der Pulst verblijft samen met haar vriend in Candelaria, in het noorden van Tenerife. Die regio wordt de laatste dagen geteisterd door bosbranden. Volgens TUI zouden in dat gebied nauwelijks toeristen zijn, omdat zij voornamelijk zouden samenwerken met hotels op het zuidelijke deel van het eiland.

Dat is volgens Van der Pulst niet het geval. “Na wat er in Rhodos is gebeurd, zeggen dat hier geen toeristen zitten is erg”, klinkt het. “We hebben TUI tot nu toe ook nog niet gehoord, terwijl ik vanop het balkon waar ik nu zit de bosbrand kan zien. (...) Laat de mensen die hier zitten toch iets weten, dat is niet zoveel moeite. Vertel zeker niet in de media dat hier geen toeristen zijn, terwijl die er wel zijn. Wij zitten hier wel degelijk en we zijn niet de enige toeristen die in het noorden zijn afgezet met de bus van TUI”. Van der Pulst en haar vriend besloten zelf te vertrekken naar het zuiden van het eiland om de hinder door de bosbrand te vermijden.