Vlaams geld voor Brandweermuseum 18 juli 2018

Het Brandweermuseum in Erembodegem zal een verantwoordelijke kunnen aanstellen voor het beheer van de collectie, met dank aan Vlaamse subsidies. Dat meldt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "Goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van het Brandweermuseum in Erembodegem: de Vlaamse regering heeft een projectsubsidie van 61.800 euro toegekend voor het project 'Waardering van het brandweererfgoed in Vlaanderen. Casus: Aalst en Mechelen'. Met die subsidie kunnen we iemand aanstellen om de collectie op een professionele manier te evalueren en beheren", aldus Van Overmeire. "Opnieuw een stap vooruit in het traject naar een autonoom brandweermuseum." (RLA)