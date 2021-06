Vlaams Belang ziet ledenaantal stevig stijgen

Amerikaans Openbaar Ministerie heeft het gehad met relschop­per die voet op bureau van Nancy Pelosi legde tijdens bestorming Capitool

14:15 Richard Barnett (60) werd bekend door een foto die de wereld rondging. Het beeld toont Barnett in het kantoor van House Speaker Nancy Pelosi met zijn linkerbeen op haar bureau. De man was een van de relschoppers die op 6 januari het Capitool in Washington bestormden met de bedoeling president Donald Trump aan de macht te houden. Barnett is voorlopig vrij, maar ook in zijn thuisstaat Arkansas blijkt hij het al te bont te maken.