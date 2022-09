Visum voor Russische toeristen wordt duurder en ingewikkelder: mogelijk 45 dagen wachten

De Wever: “Huur zou niet geïn­dexeerd mogen worden als woning op energie­vlak niet in orde is”

Sommige huurders kunnen geen eigen woning kopen. Zij kunnen niet het initiatief nemen om energiebesparende maatregelen te treffen in hun huidige woning om de energiefactuur te drukken. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever, een van de gasten tijdens ‘Het Grote Gelddebat’ op VTM, zou de huurprijs niet geïndexeerd mogen worden als de woning op energievlak niet in orde is.

5 september