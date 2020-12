Visserij: het heikele brexitpunt waar ook Vlaanderen van wakker ligt

Raad van State verwerpt verbod op eredien­sten: “evident”, vindt Freilich (N-VA), Lachaert (Open Vld): “Andere prioritei­ten dan geloof op dit moment”

8:12 Het verbod op erediensten als onderdeel van de coronamaatregelen gaat te ver en is onevenredig, zo oordeelt de Raad van State na een klacht. Ten laatste komende zondag moet de regeling aangepast worden zodat dat niet meer het geval is, beveelt de Raad. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zegt vandaag overleg te zullen voeren met de geloofsgemeenschappen in ons land.