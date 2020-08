Viroloog Van Gucht waarschuwt voor negatieve gevolgen van strenge mondmaskerplicht HR

08 augustus 2020

14u33

Bron: VTM NIEUWS 0 Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt in VTM NIEUWS voor de mogelijke negatieve gevolgen van een té strenge mondmaskerplicht, bijvoorbeeld op plaatsen waar dat eigenlijk niet nodig is. “Dit riskeert weerstand uit te lokken”, zegt hij. “Terwijl we mondmaskers ook de komende maanden nodig hebben. We moeten het draagvlak dus hoog zien te houden.”



“Momenteel worden mondmaskers verplicht, ook op plaatsen waar ze weinig zin hebben”, zegt Van Gucht. “Op plaatsen waar het niet druk is, waar mensen rustig of alleen gaan wandelen, in het bos of op straat, wanneer ze hun hond uitlaten, ... in sommige gevallen wordt dat ook streng beboet. Dat riskeert weerstand uit te lokken voor het dragen van zo’n mondmasker. En dat willen we juist niet.”

“We hebben die mondmaskers nog een hele tijd nodig”, klinkt het. “Die zijn ook de komende maanden belangrijk. We moeten daarom het draagvlak hoog houden bij de bevolking. We mogen zeker niet ‘overshooten’.”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever had vrijdag al gemeld dat het politiekorps in zijn stad de mondmaskerplicht enkel zou handhaven op drukke plaatsen.

Beleefdheid

In de rest van de provincie zou die echter wel blijven gelden. Gouverneur Cathy Berx vertelde eerst dat ze die uitspraak van De Wever niet verstandig vond. In VTM NIEUWS was ze milder en benadrukte dat op het risico moet gefocust worden. “Het gaat om een vorm van beleefdheid”, zei Berx. “Bescherm uzelf, maar bescherm ook anderen.”

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen hebben de voorbije periode mondmaskers verplicht op (delen van) het openbare domein. “Een verontrustende evolutie”, zeggen grondwetspecialisten daarover.



