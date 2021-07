Viroloog Van Gucht: “Helft van nieuwe besmettingen vastgesteld bij personen van 24 jaar en jonger”

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus ligt in België weer boven de duizend per dag . De helft van de nieuwe besmettingen wordt vastgesteld bij mensen van 24 jaar en jonger. “Als deze stijgende trend zich verderzet, bestaat de kans dat kwetsbare mensen getroffen zullen worden. Niet iedereen is al beschermd door het vaccin”, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

In de week van 4 tot 10 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 1.008 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 84 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Ook de ziekenhuisopnames stijgen weer tot gemiddeld bijna 18 per dag in de week van 7 tot 13 juli (+11 procent).

Lees ook PREMIUM Overlegcomité van vrijdag zal toch niet het laatste zijn: dit staat op de agenda

“Het aantal nieuwe besmettingen neemt verder sterk toe”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De besmettingen blijven voorlopig beperkt tot de jongere leeftijdsgroepen, maar we zien nu toch ook meer besmettingen bij de oudere bevolking.”

Momenteel liggen 239 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 90 op de afdelingen intensieve zorg. Het aantal nieuwe overlijdens door het coronavirus blijft ondertussen nog verder zakken. “Omwille van de jonge leeftijd van de besmette personen en de hoge vaccinatiegraad bij de oudere bevolking”, zegt Van Gucht. “De helft van de nieuwe besmettingen gebeurt bij personen van 24 jaar en jonger. De piek lag de voorbije week bij de 17-jarigen.”

In de week van 4 tot 10 juli waren er dagelijks gemiddeld 2 sterfgevallen, een krimp van meer dan een derde (35 procent). “Op woensdag 7 juli werd er geen enkel overlijden gerapporteerd. Dat is tot dus ver de tweede dag in de pandemie met nul vastgestelde overlijdens. De vorige dag was op 10 juli 2020.”

“Sterkere circulatie van het virus”

“Veel besmettingen worden vastgesteld bij vertrekkende of terugkerende reizigers, maar ook bij andere personen zien we een veel besmettingen. Het aantal positieve testen is opvallend gestegen, wat wijst op een sterkere circulatie van het virus. Als deze stijgende trend zich verderzet, bestaat de kans dat kwetsbare mensen getroffen zullen worden. Niet iedereen is beschermd door het vaccin. Blijf voorzichtig, respecteer de regels rond afstand houden, beperk uw contacten en focus op buitenactiviteiten.”

De toename van het aantal besmettingen is het meest uitgesproken in West-Vlaanderen (+157 procent). De besmettingsgraad, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, blijft het hoogst in de regio Brussel en Waals-Brabant.

De deltavariant zet zich verder door, zegt Van Gucht tot slot. “Het gaat om 63 procent van de besmettingen, vorige week was dat nog 50 procent”, klinkt het.

Vaccinatiecentra

“Naast de zomer, moeten we ook denken aan de maand september en meer bepaald de terugkeer naar school. De gewenste groepsimmuniteit is nog niet bereikt. We moeten nog rekenen op de vaccinatie van 20 procent van de bevolking”, gaat Sabine Stordeur verder.

“Het is aan ons allen om in actie te komen door uzelf te laten vaccineren als dat nog niet is gebeurd. Als u al gevaccineerd bent, kunt u diegenen die nog twijfelen geruststellen. De tijd dringt”, luidt het. “De huidige voorzieningen blijven niet permanent aanwezig. Elke regio is van plan om tegen het einde van de zomer de vaccinatiecentra te sluiten. Een beperkt aantal centra blijft open voor de laattijdige beslissers, maar niet noodzakelijk dicht bij uw woonplaats.”

Lees ook.