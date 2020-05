Viroloog Steven Van Gucht: “Laat deksel van toilet naar beneden tijdens het doorspoelen” ttr

13 mei 2020

11u35 6 Het is aangetoond dat het coronavirus in beperkte mate in uitwerpselen kan uitgescheiden worden. Dat zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum vandaag. “Het is belangrijk om de bril naar beneden te laten tijdens het doorspoelen”, luidt het advies. Daarnaast gaf Van Gucht ook andere tips in verband met de risico’s op besmetting.



“Wanneer mensen het toilet gebruiken, is het belangrijk om de bril naar beneden te laten tijdens het doorspoelen. Er kunnen wolken ontstaan die viruspartikels bevatten. Het is belangrijk dat die partikels in de toiletpot blijven en niet in de ruimte kunnen vliegen. Het is natuurlijk ook belangrijk om je handen te wassen na elk toiletbezoek”, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

Van Gucht gaf ook andere tips in verband met de risico’s op besmetting met het coronavirus. “Het is belangrijk om te begrijpen waar mensen elkaar kunnen besmetten. Het risico hangt van twee belangrijke factoren af: de duur van het contact en de nabijheid ervan. Wanneer we elkaar kruisen zonder elkaar aan te spreken kunnen we het risico als verwaarloosbaar beschouwen. Bij een gesprek van enkele minuten op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker is het risico groter. Het risico wordt nog groter naarmate het contact langer duurt en intenser is.”

Situaties

“Eén viruspartikel is onvoldoende om iemand te besmetten. Je hebt minstens enkele honderden of duizenden nodig vooraleer je daadwerkelijk besmet kan worden. Wanneer iemand het virus weinig uitscheidt, heb je langdurig contact nodig om besmet te raken. Wanneer iemand grote hoeveelheden uitscheidt, is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld bij hoesten of niezen. Men kan makkelijk een miljoen partikels uitscheiden bij niezen of hoesten. Dat is voldoende om meerdere personen tegelijk te besmetten. Het dragen van een masker vangt een deel van de druppels op en kan de besmettelijkheid verminderen. Maar het is geen garantie, want een deel van de druppels kan ontsnappen langs de zijkant van het mondmasker. Een masker geeft geen garantie om het virus niet over te dragen”, benadrukt Van Gucht.

“Ook als we praten kunnen we het virus verspreiden, veel minder dan bij hoesten of niezen. We hebben meerdere minuten contact nodig om iemand te besmetten wanneer we praten. En ten slotte kan het virus verspreid worden als we gewoon ademen, ook dan verspreiden we een kleine hoeveelheid druppels. Door gewoon in elkaars aanwezigheid te zijn, hebben we al meer dan een uur nodig om besmet te raken”, luidt het.

Plaatsen met risico op besmetting

“De belangrijkste plaatsen waar besmetting plaatsvindt, zijn plaatsen waar we binnen zitten in een afgesloten ruimte en waar een slechte luchtcirculatie is. Zeker wanneer we luid praten. We verspreiden in dat geval meer partikels dan wanneer we gewoon praten. Dat is zo bij feestjes, soms op werkvloer en ook in de thuissituatie wanneer we mensen ontvangen”, aldus Van Gucht.

“We kunnen zorgen dat we met niet te veel mensen in één ruimte vertoeven, afstand houden van elkaar, een mondmasker dragen en een goede ventilatie hebben. Zet zo veel mogelijk ramen en deuren open. Tijdens de zomerperiode is dat natuurlijk makkelijker dan in de winter. In ruimtes waar een mechanische ventilatie is, is het belangrijk om die te laten draaien, best 24 op 7. Men moet vermijden dat de lucht gaat hercirculeren.”

