Viroloog Steven Van Gucht: “Coronacijfers gedaald tot relatief laag niveau”

November dient zich voorlopig rustig aan en de coronacijfers zijn gedaald tot een relatief laag niveau. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag in het wekelijks bulletin Volksgezondheid. Hij voegt er wel aan toe dat de nieuwe BQ.1 en XBB omikronvarianten nu ongeveer de helft van de besmettingen vertegenwoordigen, wat een nieuwe stijging kan inluiden.

Volgens het dashboard van Sciensano werden van 4 tot 10 november elke dag 55,4 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19, waarmee het aantal stabiel blijft in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen op dit moment 812 mensen met een coronabesmetting in de ziekenhuizen (-10 procent), waarvan er 46 op de afdeling intensieve zorg verblijven (-23 procent).

Het aantal gerapporteerde nieuwe gevallen ging tussen 1 en 7 november - met dagelijks gemiddeld 701 nieuwe besmettingen - eveneens naar beneden (-25 procent) ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. En in diezelfde periode overleden elke dag gemiddeld 4,3 mensen die besmet waren met het virus (-33 procent).

De positiviteitsratio schommelt rond 14 procent. De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen bedraagt nu 99/100.000 inwoners.

Boosterprikken

De piek van de herfstvaccinatiecampagne is intussen duidelijk voorbij. Werden er in de week voor de herfstvakantie nog meer dan 330.000 tweede boosterprikken toegediend, dan waren dat er de voorbije week nog maar 48.000, luidt het in het bulletin Volksgezondheid.

“Vele vaccinatiecentra worden afgebouwd, maar mensen kunnen zich nog steeds laten vaccineren bij de huisarts, apotheek of in bepaalde vaccinatiecentra”, aldus Van Gucht, die mensen met een verminderde immuniteit of andere risicofactoren aanraadt om alsnog hun herfstprik te gaan halen.

In totaal hadden op 8 november intussen meer dan 3.707.000 personen een tweede booster gekregen, goed voor 40 procent van de volwassen bevolking.

