Viool van tienduizenden euro's gestolen in TGV-trein

"Eerder laag" gevaar voor stroomte­kort in België deze winter

De Europese netbeheerders verwachten voor komende winter geen stroomtekorten in Europa bij normale weersomstandigheden. Enkel in Frankrijk is er een verhoogd risico in januari en februari, bij zeer koude temperaturen, zo blijkt uit de jaarlijkse 'Winter Outlook' van Entso-E, de vereniging van Europese hoogspanningsnetbeheerders.

13:02