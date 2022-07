Vijf vermisten na afgebroken gletsjer in Italië: sommige slachtoffers wellicht “voor eeuwig bedolven onder puin”

Na tragedie in Alpen: klimaatop­war­ming slaat harder toe dan ooit in Italië. “Natuur wordt vernietigd door ons krankzin­nig gedrag”

De Marmolada, ‘koningin van de Dolomieten’ en symboolberg voor klimaatwetenschappers, heeft zeker zeven doden geëist na een enorme lawine. In het noorden van Italië was het nooit eerder zo droog. De regering wil de noodtoestand uitroepen. “Het is ochot 4 juli. Het warmste moet nog komen”, zegt VTM-weervrouw en klimaatexpert Jill Peeters.

