Vijf raketten afgevuurd op luchthaven Kaboel

UPDATEIn de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vanochtend minstens vijf raketten afgevuurd richting de internationale luchthaven. Dat melden meerdere getuigen en veiligheidsfunctionarissen. De raketten zouden zijn onderschept door het Amerikaanse raketafweersysteem nabij de luchthaven, maar het is niet duidelijk of ze allemaal zijn neergehaald.

Journalisten van het Franse persbureau AFP hoorden meerdere raketten over de stad vliegen. Inwoners die in de buurt van de luchthaven wonen, zeggen tegen AFP te hebben gehoord dat het raketafweersysteem in werking werd gesteld. In het noorden van de stad, waar ook het vliegveld ligt, is rook te zien die boven de gebouwen uitkomt.

Of er slachtoffers zijn gevallen bij de raketbeschieting is nog niet duidelijk. Een Amerikaanse functionaris verklaarde aan persbureau Reuters geen weet te hebben van eventuele gewonden en doden, “maar dat de informatie hierover nog kan veranderen.” Witte Huiswoordvoerster Jen Psaki liet weten dat president Joe Biden op de hoogte is van de aanval en ze voegde er aan toe dat de evacuatiemissie onverminderd voortgaat.

Een veiligheidsbron binnen de gevallen Afghaanse overheid meldt dat de raketten zijn afgevuurd vanuit een voertuig in het noorden van Kaboel. Wie er heeft geschoten en wat het doelwit was, is niet bekend. Na de raketbeschieting was in de wijk Salim Karwan geweervuur te horen.

Volledig scherm Een van afgelopen vrijdag daterende satellietfoto van de luchthaven van Kaboel. © AP

In de afgelopen dagen hebben Amerikanen twee droneaanvallen uitgevoerd op de Afghaanse tak van IS (IS-K), als vergelding voor de bomaanslag van donderdag, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 doden vielen. Ook dertien Amerikaanse militairen kwamen bij de bomaanslag om het leven.

We zijn op minder dan 24 uur van de deadline van 31 augustus, de uiterste datum die het talibanbewind heeft uitgeroepen rond de door de Amerikanen geleide evacuaties. In principe moeten dan de laatste Amerikaanse militairen het land hebben verlaten. Wat hierna met de internationale luchthaven Hamid Karzai Airport gaat gebeuren is niet duidelijk. “Mogelijk nemen Turkije en Qatar vanaf dan de controle over het vliegveld over, uiteraard met goedkeuring van de taliban”, zegt VTM-journalist Robin Ramaekers vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Of er een veiligheidszone in de Afghaanse hoofdstad komt - een voorstel van de Britten en de Fransen - die gebruikt kan worden voor nieuwe humanitaire doeleinden in afwachting van eventuele evacuatie, ligt eveneens op de onderhandelingstafel. “Of de taliban het daarmee eens zullen zijn, is nog maar de vraag”, zegt Ramaekers.

Journalist Robin Ramaekers getuigt vanuit Islamabad over de raketaanvallen:

Volledig scherm Dit gebouw aan de luchthaven van Kaboel raakte licht beschadigd door de raketaanval. © EPA

Volledig scherm Afghaanse families worden op de luchthaven van Kaboel begeleid naar militaire vliegtuigen. © AP