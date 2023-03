Vijf poetshulpen over grensoverschrijdend gedrag: “Hij keek porno en bevredigde zichzelf. De deur was op slot zodat ik niet kon weglopen”

UPDATE Regering sluit migratieak­koord: extra opvang­plaat­sen en beter terugkeer­be­leid, oppositie is kritisch: “Ons land zit vol”

Het kernkabinet heeft een akkoord gesloten over de aanpak van de asielcrisis in ons land. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Het akkoord houdt in dat de staatssecretaris bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan. Groen is tevreden met de migratiedeal, maar oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang breken het akkoord af: “Het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open.”