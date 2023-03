Vijf poetshulpen getuigen over grensoverschrijdend gedrag: “Hij wilde weten hoe mijn borsten eruitzagen en maakte vieze bewegingen met zijn tong”

Beklijven­de getuigenis­sen van ouders weken emoties los tijdens terreurpro­ces: “In het begin geloof je niet dat je zoon echt is omgekomen”

Op het terreurproces was het woensdag de beurt aan de ouders van enkele slachtoffers. Zo ook Deborah Huyghe, de moeder van Bart Migom (21). Op 22 maart 2016 is hij één van de pechvogels die vlak bij de eerste bom staan. Die noodlottige dinsdagmorgen laat Bart het leven, voor de ouders van Bart zal het leven nooit meer hetzelfde zijn. “In het begin kan je niet geloven dat Bart daar echt is omgekomen”, laat Deborah weten. Maar vier dagen na de aanslagen krijgen ze toch het verwoestende nieuws te horen. Zeven jaar later doen de ouders van Bart hun verhaal tijdens het terreurproces. In de eerste plaats voor Bart, maar ook voor henzelf.