Vijf HLN-reporters over het gevoel gevaccineerd te zijn: “Samen met die prik lijkt wel een groeiende prikkelbaarheid geïnjecteerd”

Zeker negen gewonden bij mesaanval op trein in Tokio

6 augustus Een man heeft vrijdagavond zeker negen mensen verwond met een mes in een trein in Tokio. Volgens Japanse media liepen de meeste slachtoffers lichte verwondingen op. Een vrouw raakte zwaargewond aan haar rug maar zij verkeert niet in levensgevaar. De politie kon de vermoedelijke dader later in de buurt aanhouden.