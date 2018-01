Alken Maes 0.0% Gesponsorde inhoud Vijf goede redenen om bier te drinken met 0,0% alcohol Aangeboden door Alken Maes

31 januari 2018

14u35 0 Alcoholvrij bier (dat overigens geen alcoholvrij bier was) had vroeger geen al te beste reputatie en werd eerder gedronken omdat het moest dan om van te genieten. Vandaag zit de smaak echter helemaal goed en is ook die 0,0% alcohol een feit. Er zijn bovendien heel wat redenen om alcoholvrij te gaan ...

1. Alcoholvrij is trendy

Denk maar aan de 'mocktails', die vandaag populairder zijn dan ooit. Het is zelfs zo'n trend dat cafés, discotheken en andere hippe locaties tegenwoordig over een volledige alcoholvrije kaart beschikken. Beroemde mixologen en barmannen proberen elkaar de loef af te steken en de meest originele alcoholvrije creaties te bereiden. Dezelfde trend zien we bij de brouwers, die steeds meer bieren met 0,0% alcohol op de markt brengen. Kortom, een 0,0%-bier drinken onder vrienden, zoals het gloednieuwe Maes 0.0, is trendy, fun en bijzonder eigentijds.

2. Onbevreesd en zonder schuldgevoel klinken

Volgens een onderzoek van iVox vindt 73% van de ondervraagde Belgische mannen dat samenkomen en uitgaan met vrienden hen helpt om de dagelijkse routine achter zich te laten en te ontstressen. Slechts 31% doet dit echter wekelijks en slechts 45% één keer per maand. Niet minder dan 33% van de mannen zou dit echter graag vaker doen. Waar wachten ze dan op? Meestal is het een kwestie van tijd, maar ook omdat hun vrienden minder vaak een stapje in de wereld zetten. De redenen hiervoor zijn de bezorgdheid voor alcoholcontroles. De oplossing? Volop genieten van de charmes van een 0,0%-bier tijdens een avondje uit met vrienden! En voor wie op de lijn let, is bier met 0,0% alcohol niet alleen leuk en gezellig, maar bovendien geen dikmaker! Heel wat redenen dus om wat vaker de bloemetjes buiten te zetten of zonder frustraties minder alcohol te drinken.

3. Volop smaak

Tot voor kort slaagden de brouwers er niet in om een NA-bier (0,5 tot 1,2% alcohol) of een bier met 0,0% alcohol te brouwen zonder te smaak te beïnvloeden. Dat was ook de oorzaak van het beperkte succes van dit segment. Na 30 jaar onderzoek is daar nu echter verandering in gekomen!

4. Dorstlessend na het sporten

Ah, die beroemde 'derde helft' onder vrienden! De ideale gelegenheid om een biertje te drinken na de inspanning. Laten we echter eerlijk zijn: alcohol en sport is niet meteen een logische combinatie. De oplossing? Bier met 0,0% alcohol! Deze drank bestaat voor 84% uit water, is gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten en is ideaal voor sporters die heel wat mineralen verloren zijn. Op naar de volgende wedstrijd!

5. Ideaal op elk moment van de dag

Waarom zou een 0,0%-biertje enkel kunnen tijdens een avondje uit met vrienden? Doordat de drank geen spoortje alcohol bevat, is ze perfect geschikt voor een zakenlunch, voor in de cafetaria samen met de collega's, na het werk of zelfs ter vervanging van frisdrank of een zoveelste kop koffie om 10.30 uur.

Klaar om het 0,0% bier te ontdekken?