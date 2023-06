Vignet voor snelwegen in Zwitserland moet binnenkort geen sticker meer zijn

Virgin Galactic start eind juni met commer­ciële ruimte­vluch­ten

Het bedrijf Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, start eind deze maand met zijn eerste commerciële vlucht naar de ruimte. Dat kondigde het bedrijf donderdag aan. In augustus zou dan een tweede vlucht georganiseerd worden, waarna het de bedoeling is om maandelijks de ruimte in te gaan.