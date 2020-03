Vietnamese chef serveert ludieke “coronaburger” Michelle Desmet

26 maart 2020

16u07

Bron: Reuters 0 In Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, lanceerde een chef eerder deze week een ludieke burger. Hij baseerde zich voor de lekkernij op het nieuwe coronavirus: “Er is een gezegde dat als je schrik hebt voor iets, je het moet opeten”, zegt Chef Hoang Tung.

Afhaalmaaltijden zijn nog toegestaan in de Vietnamese stad Hanoi. Chef Hoang Tung en zijn team plaatsen een nieuwe burger op het menu. De groene “coronaburger” is een waar succes en vliegt de deur uit.

“Dagelijks verkopen we er zo'n 50-tal”, vertelt de chef. “Er wordt een ludiek gezegde verteld hier in Vietnam dat als je schrik hebt voor iets, je het moet eten”. “De burger brengt bovendien een sprankeltje vrolijkheid in tijden van Covid-19 en dat kunnen we wel gebruiken", sluit hij af.

Vietnam heeft tot nu toe 148 bevestigde coronabesmettingen.