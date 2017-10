Viervoudig levenslang voor 34 personen voor moordcomplot tegen Erdogan 15u57

Bron: Belga 0 REUTERS Voor een moordcomplot tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, tijdens de mislukte staatsgreep vorig jaar, zijn 34 Turken, vooral oud-militairen, veroordeeld tot viermaal levenslang. De rechtbank in de West-Turkse stad Mugla veroordeelde ook een voormalige medewerker van Erdogan tot 19 jaar cel. Eén iemand werd vrijgesproken.

De beschuldigden hoorden bij een eenheid die in de nacht van de couppoging op 15 juli vorig jaar een hotel in Marmaris aan de Egeïsche Zee aanviel. Erdogan verbleef met zijn familie in dat hotel op vakantie, maar net voor de aankomst van het commando had de president het hotel verlaten. Twee van de agenten die instonden voor zijn bewaking en wel nog ter plaatse waren, lieten het leven. De staatsgreep eiste in totaal meer dan 250 levens.



Een van de veroordeelden is de vroegere brigadegeneraal Gokhan Sahin Sonmezates. Hij wordt beschouwd als de leider van de groep, wiens missie was Erdogan "gevangen te nemen of te doden", aldus de Turkse nieuwszenders NTV en CNN Türk.



Dit proces is het grootste dat gestart werd in de nasleep van de couppoging, en was al aan de gang sinds februari. Rond het gerechtsgebouw werd elke dag actiegevoerd voor de herinvoering van de doodstraf voor de beklaagden.



Volgens Ankara is de in de Verenigde Staten in ballingschap levende islamitische predikant Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep, maar Gülen ontkent dat. Zijn dossier werd losgekoppeld van dit proces.