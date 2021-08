Viervoeters wonen première Paw Patrol bij vanop eerste rij

Zondag ging de animatiefilm Paw Patrol in première in Leicester. Verschillende bekende koppen uit het Verenigd Koninkrijk passeerden er de revue. Maar ook viervoeters Chance, Keeda, Frank en Buddy mochten genieten van de première, en dat vanop de eerste rij.

De populaire reeks is al sinds 2013 te zien op het scherm en krijgt nu ook de film Paw Patrol The Movie. Hierin hebben elk van de pups, samengesteld uit verschillende rassen, een bepaalde vaardigheid, waaronder brandbestrijding, luchtvaart en politie. En ze zijn uitgerust met een schijnbaar eindeloze voorraad coole, hightech gadgets.

Bij ons is het nog even wachten tot 11 augustus vooraleer we de film in de bioscoop kunnen kijken in België.