Vier toeschouwers gewond na aanrijding tijdens Rally van la Famenne

REPORTAGE. Door werken aan viaduct van Vilvoorde dreigt “catastrofe” voor buurt: “Kunnen straat niet oversteken omdat er constant vrachtwa­gens passeren”

De komende acht jaar gaat het iconische viaduct van Vilvoorde in renovatiemodus. In de schaduw van de brug kijkt de wijk Broek de lange werf al bibberend tegemoet. “Dat het viaduct een kunstwerk is? Ik vind de Eiffeltoren ook een mooi gebouw. Maar ik woon er niet naast.”