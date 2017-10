Vier personen opgepakt bij huiszoekingen in onderzoek naar aanslagen 22 maart TT

12u26 0 photo_news In het kader van het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel zijn speurders van de federale gerechtelijke politie gisteren binnengevallen op een tiental adressen in Brussel, Schaarbeek, Anderlecht en Jette.

Zo werd onder meer een huiszoeking gehouden in een doe-het-zelfzaak aan de Stalingradlaan in Brussel. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.



De verschillende huiszoekingen zouden er gekomen zijn omdat de speurders proberen te achterhalen waar de daders van de aanslagen het materiaal kochten om de bommen mee te maken. Het vermoeden bestaat dat minstens een deel van het bommenmateriaal aangekocht is in de doe-het-zelfzaak aan de Stalingradlaan. Ook in een opslagruimte in de omgeving van het Zuidstation zouden de speurders een huiszoeking gehouden hebben.



Het federaal parket bevestigt dat er gisteren verschillende huiszoekingen uitgevoerd werden en dat daarbij een aantal mensen werden meegenomen voor verhoor.



"De onderzoeksrechter zal in de komende uren beslissen of ze in verdenking gesteld worden en onder aanhoudingsbevel worden geplaatst", aldus het federaal parket.