Vier op de tien bouwbedrijven stellen eigen investeringen uit

72 aanhoudin­gen en 2 gewonde agenten in Rotterdam na verlies Feyenoord

Na het verlies van de Nederlandse voetbalploeg Feyenoord tegen het Italiaanse AS Roma in de Conference League, heeft de Nederlandse politie gisteravond in Rotterdam 72 mensen opgepakt. Op meerdere plekken in de stad was het onrustig. Twee agenten raakten lichtgewond toen ze getroffen werden door een glas en een steen.

5:09