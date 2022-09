Vier doden bij ongeval net over de grens in Nederland

Geen Europese politieke leiders verwacht op begrafenis van Michail Gorbatsjov

De begrafenis van de laatste Sovjetleider Michail Gorbatsjov zal in beperkte kring plaatsvinden. Niet alleen de Russische president Vladimir Poetin, maar ook Europese politieke leiders zullen de begrafenis zaterdag in Moskou niet bijwonen. Noch Londen, noch Parijs, noch Berlijn zullen regeringspolitici afvaardigen om de staatsbegrafenis bij te wonen, ondanks hun waardering voor de zogenaamde "vader van de glasnost en de perestrojka". Ze tekenen niet present wegens de Russische inval in Oekraïne.

16:58