Videobeelden tonen hoe militairen opnieuw Dilsen-Stokkem binnenrijden in zoektocht naar Jürgen Conings

Militairen zijn laat donderdagavond opnieuw Dilsen-Stokkem binnengereden. In de zoektocht naar Jürgen Conings (46) werd een zwarte rugzak met jachtmunitie ontdekt vlak bij het Nationaal Park Hoge Kempen, waar enkele weken geleden de auto van de voortvluchtige militair werd gevonden. “De rugzak is 80 à 90 procent zeker gelinkt aan Jürgen Conings”, dat bevestigt het federaal parket aan VTM NIEUWS. In de rugzak zaten medicijnen die ook in de wagen van Conings zijn teruggevonden.

Net als woensdag waren er donderdag opnieuw zoekacties naar sporen van Conings. Onder meer aan het Dilserbos aan Heuvelsven (Lanklaar) daagden vanochtend militairen en politieagenten op. Bij die plaats werd bijna een maand geleden de auto van de voortvluchtige militair aangetroffen. Op nieuwe videobeelden is te zien hoe een kolonne militaire voertuigen ook donderdagavond laat opnieuw Dilsen-Stokkem komt binnengereden.

Tijdens de zoektocht woensdag zou op zo’n kilometer van de teruggevonden wagen van Conings in het gras een zwarte rugzak met “een aanzienlijke hoeveelheid munitie” gevonden zijn. In de tas zou jachtmunitie gezeten hebben samen met een aantal heel concrete spullen die erop zouden wijzen dat het om de rugzak van Jürgen Conings gaat. Het federaal parket heeft de vondst bevestigd aan VTM NIEUWS. “De rugzak is 80 à 90 procent zeker van Jürgen Conings. In de rugzak zaten medicijnen die ook werden teruggevonden in de auto van Conings.

Op de plaats was eerder al gezocht, maar toen werd de rugzak niet gevonden. Mogelijk werd de rugzak toen niet ontdekt. “De rugzak lijkt er enkele dagen tot weken gelegen te hebben. Dat kan 20 dagen zijn ook maar geen maanden. Op die plaats was al eerder gezocht, maar mogelijk werd de rugzak toen over het hoofd gezien”, luidt het bij het parket.

Er wordt ondertussen al meer dan drie weken naar de Limburger gezocht, maar voorlopig blijft hij onvindbaar. In het onderzoek naar Conings is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

Zware wapens

Conings verdween op 17 mei nadat hij zware wapens had meegenomen uit een legermagazijn. De 46-jarige militair liet een afscheidsbrief achter waarin hij schreef dat hij het gemunt heeft op virologen en “het regime”. Viroloog Marc Van Ranst leeft sindsdien al drie weken samen met zijn gezin ondergedoken in een safehouse.

