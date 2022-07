VIDEO. Zuhal Demir toont haar vakantiehuis(je) aan de kust: “Sinds ik minister ben, wil ik niet te ver gaan”

Klein, maar fijn. Zo kan je het vakantiehuis van Vlaams minister Zuhal Demir (42) het best omschrijven. Zij brengt haar vakantie samen met dochtertje Rozanne (4) door in Koksijde, in een appartementje van de ouders van haar beste vriendin. Al van jongs af aan is de zee een geliefde bestemming voor haar. “Al was het vroeger niet evident om op vakantie te gaan”vertelt de minister aan Birgit Van Mol in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’.

“Ik vind het fantastisch als ik ‘s ochtends wakker word en de zee zie. Dan kan je tot het oneindige kijken en wegdromen.” Al moet Zuhal Demir daarvoor wel op de zetel slapen. Het slaapkamertje in het appartement in Koksijde waar ze haar vakantie doorbrengt en dat ze deelt met dochtertje Rozanne (4) kijkt helaas uit op een lelijke buis. En dus wordt regelmatig de zetel in de woonkamer uitgeklapt om dáár de nacht door te brengen. “Het ligt trouwens beter dan het bed”, glimlacht Demir in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’. Een strandwandeling langs de schilderswijk van Koksijde, het lezen van biografieën: in Koksijde komt ze even los van haar drukke agenda. “Hier kom ik echt tot ontspanning. En we proberen vaak om de gsm weg te steken of hem niet mee te nemen. Dat vinden mijn werknemers op het kabinet ook wel plezant.”

Volledig scherm Het vakantiehuis in Koksijde waar Zuhal Demir tot rust komt © HLN Original

Volledig scherm Birgit en Zuhal genieten van het uitzicht vanuit de woonkamer. © HLN Original

Dat Koksijde weinig exotisch is, stoort Demir niet. “Vóór Rozanne geboren werd, maakte ik verdere reizen, buiten Europa. Naar Bali, Brazilië of Amerika. Maar ook sinds ik minister ben, wil ik niet te ver gaan. Het verste dat ik ga, is naar Italië of Frankrijk. Dan kan ik binnen de tien of twaalf uur weer hier zijn.” Bovendien ging ze ook als kind al regelmatig naar de zee. “Het was vroeger niet evident om op vakantie te gaan”, vertelt ze aan Birgit Van Mol. “Mijn vader werkte in de mijnen, mijn moeder was huisvrouw. En ze hadden vijf kinderen. Mijn ouders hadden veel heimwee naar hun familie, want op één tante na woont de rest in Turkije. Om de drie jaar gingen ze daar heen, met de auto. Maar niet iedereen raakte in de wagen, dus het wisselde altijd af wie mee mocht.” De achterblijvers moesten zes weken bij de tante verblijven. “Ik heb daar heel slechte herinneringen aan, aan het feit dat mijn ouders me achterlieten”, geeft Demir toe. “Als we buiten waren en ik zag een vliegtuig, dan zei ik tegen mijn tante: ‘ik ben zo kwaad. Ik hoop dat het vliegtuig neerstort.’ Ik kon dat moeilijk plaatsen toen.”

Schaamtegevoel

Wanneer ze niet naar Turkije gingen, trok de familie Demir met ‘couponnetjes van de mijn’ naar zee. “Dan kregen we een frietje en een ijsje”, klinkt het. Eén dag, en dan weer naar huis. “Die eerste september vond ik dan altijd een drama”, zegt Demir. “Ik moest dan altijd zeggen: ‘Wij zijn naar de speeltuin geweest en een dagje naar zee.’ Dat viel altijd op wanneer je de andere verhalen hoorde, over Knossos of Italië. Ik had daar zo’n beetje een schaamtegevoel over.”

Volledig scherm Zuhal Demir maakt met haar dochter lange strandwandelingen, vertelt ze aan Birgit. © HLN Original

Voorlopig kiest ze met dochter Rozanne toch ook maar voor de zee. “Haar grootouders wonen hier in de buurt, dat is ook wel fijn voor haar.” Voor de gelegenheid geeft Demir ook een zeldzaam inkijkje in haar gezinssituatie. “Haar oudste broer is 22, de jongste 14. Er is dus wel wat verschil met Rozanne. Maar ze vindt dat fantastisch, ze windt hen rond haar vingers. Dat is dan wel gek doen, maar het maakt dat ze voor is op haar leeftijd”, klinkt het. “Ze leert ook heel veel van haar broers. Ze speelt er veel mee, en die broers zijn heel lief en schattig voor haar. Sommigen zeggen wel eens: ‘Zo’n kind alleen ... Zou je toch niet nog een kind maken? Wil je niet toch nog kinderen?’ En dan zeg ik: ‘Ze is niet alleen, want ze heeft broers waar ze heel goed mee overeenkomt.”

