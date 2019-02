VIDEO. Vliegtuig landt op snelweg Redactie

04 februari 2019

17u02 0

In de Amerikaanse staat Minnesota heeft een piloot een noodlanding gemaakt in het midden van de snelweg. Zijn sportvliegje kampte met motorproblemen. Voor de autobestuurders op de baan was het even schrikken, maar niemand raakte gewond. Nadat het vliegtuig hersteld was, maakte de Amerikaanse politie de weg vrij zodat het toestel opnieuw kon opstijgen.