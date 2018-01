VIDEO. Verwarde man rijdt in tegengestelde richting op Brusselse ring DBS

Wie zondagavond op de Brusselse ring reed richting Vilvoorde kon zich ter hoogte van Wemmel maar best uiterst rechts houden. Een rode bestelwagen reed er, weliswaar met vier pinkers op, traag op het rechtse rijvak in de tegengestelde richting.

Bestuurders van vrachtwagens en auto’s raasden met ongeloof en volop claxonnerend voorbij. Het zou gegaan hebben om een totaal verwarde en oudere man die uiteraard volledig in paniek was. Gelukkig kon hij uiteindelijk ergens tussen Wemmel en Zellik rechtsomkeer maken, als bij wonder zonder ongevallen te veroorzaken.

