VIDEO. Verrassing! VTM-nieuwsankers zetten Dany Verstraeten in bloemetjes tijdens verjaardagsuitzending DVDE

01 februari 2019

20u35

Bron: VTM NIEUWS 0

Het was even schrikken voor VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten toen hij vanavond bezoek kreeg in de studio. Alle andere ankers kwamen hem in de bloemetjes zetten ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van VTM en VTM NIEUWS. Verstraeten reageerde duidelijk verrast en grapte dat “voor het eerst in dertig jaar, zijn nieuwsuitzending gekaapt werd”.