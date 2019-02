VIDEO. Vader rookt sigaret op perron: trein vertrekt met baby Redactie

07 februari 2019

Een Amerikaanse vader zal zijn rookpauze niet snel vergeten. Hij liep even het perron op om een sigaret op te steken en liet zijn baby achter in de coupé. Een paar minuten later vertrekt de trein zonder hem. Een medereiziger probeert hem nog te waarschuwen, maar ook die komt te laat.