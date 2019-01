VIDEO. Vader peuter Julen (2) altijd in de buurt van zoon Redactie

21 januari 2019

21u42

Bron: VTM NIEUWS 0

De vader van de Spaanse peuter Julen blijft tijdens de graafwerken naar zijn zoon de hele tijd in de buurt. Hij en zijn vrouw worden permanent psychologisch begeleid. Het is nog altijd niet duidelijk of de peuter nog leeft.