VIDEO. Uitbarsting vulkaan zet nacht in vuur en vlam

17 december 2018

15u26

Bron: Storyful

In Mexico is ‘s nachts de uitbarsting van de Popocatépetl gefilmd. De explosie was zo hevig, dat niemand in een straal van 12 kilometer van de ‘rokende berg’ mocht komen. Een paar uur na de eerste epxlosie, barstte de vulkaan opnieuw uit.