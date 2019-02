VIDEO. Tesla lanceert 'hondenmodus’ Redactie

14 februari 2019

12u22 0

Tesla heeft een modus speciaal voor honden gelanceerd in zijn nieuwe Model 3. De modus moet ervoor zorgen dat honden het niet te warm krijgen wanneer ze in de auto blijven wachten terwijl hun baasje naar de winkel gaat. Ondertussen toont het scherm op het dashboard de temperatuur en de boodschap dat de hond oké is. Het nieuwe systeem kwam er op vraag van een klant.