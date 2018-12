VIDEO. Stille Nacht bestaat 200 jaar Jan Aelberts

24 december 2018

09u48

Bron: AP 0

Het nummer Stille Nacht bestaat 200 jaar. In 1818 werd het geschreven door de Oostenrijker Franz Gruber. Sindsdien is het in meer dan 300 talen vertaald. De bekendste versie van dé kersthit is die van Bing Cosby. Het is de derde meest verkochte single aller tijden.