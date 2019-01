VIDEO. Sneeuwchaos in Oostenrijk blijft aanhouden Daimy Van den Eede

14 januari 2019

17u32

Bron: AP 0

De sneeuwchaos in de Oostenrijkse Alpen blijft aanhouden. Nog altijd liggen er meters sneeuw, waardoor tienduizenden mensen afgesloten zitten van de buitenwereld. Bovendien zorgt de sneeuw ook voor een groot lawinegevaar. Zo kwamen er dit weekend drie mensen om het leven, een vierde is nog steeds vermist. De sneeuwchaos duurt nu al twee weken. Pas in het weekend is er zachter weer op komst.