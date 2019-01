VIDEO. Philip Cracco start interimkantoor voor vrouwen Jan Aelberts

21 januari 2019

16u16

Bron: VTM NIEUWS 0

Ondernemer Philip Cracco, bekend van The Sky is the Limit, heeft een interimkantoor geopend voor en door vrouwen. Het bureau, waar enkel vrouwen werken, zoekt ook enkel een job voor vrouwen. Met het concept wil Cracco de ongelijkheid op de jobmarkt aanpakken.