VIDEO. Onze verkiezingen hard? In de VS doen ze er graag een schepje bovenop SDA

16 oktober 2018

12u50 0

Tijdens de campagne van de afgelopen verkiezingen ging het vaak hard tegen hard. De andere kandidaat in een slecht daglicht stellen om jezelf te promoten is geen nieuwe truc in het politieke circus.

Maar wie dacht dat het er bij ons soms wat hard aan toe gaat moet even deze reclamespotjes uit de Verenigde Staten bekijken. Daar voeren politici op dit moment campagne voor de congresverkiezingen, beter bekend als de ‘midterm elections’.

Er zijn grove persoonlijke aanvallen, een familie die je vraagt niet op hun broer te stemmen en een vrouw met een bijzondere, genitaliën gerelateerde oproep.