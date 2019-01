VIDEO. Na de vrouwen: Hier zijn de zeemeermannen JAB

14 januari 2019

17u28

Bron: REUTERS 0

Na de zeemeerminnen duiken ook steeds meer zeemeermannen op. In deze Finse school leren mannen zwemmen met een staart. De sport is een goede work-out en zou vooral de buikspieren trainen. Ook in ons land blijven de opleidingen tot zeemeermin populair bij kinderen én volwassenen.