VIDEO. Mensen gaan drie keer onder in ijskoud water om Epiphany day te vieren

19 januari 2019

In heel wat landen, zoals Servië, Rusland, Oekraïne of Bosnië wordt op 19 januari Epiphany day gevierd. Orhodoxe Christenen herdenken dan het doopsel van Jezus in de Jordaan. Daarom dompelen velen zichzelf drie keer onder in ijskoud water. Op andere plekken worden er ook ludieke activiteiten aan gekoppeld, zoals een zwemwedstrijd in ijskoud water of een reuzesprong met heel veel mensen tegelijk.