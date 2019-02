VIDEO. Meer dan duizend wietplanten in stripteasebar gevonden Redactie

04 februari 2019

De politie heeft vanochtend meer dan duizend wietplanten gevonden in stripteasebar Exit in Gelrode, bij Aarschot. Agenten vielen ook binnen bij de American Bar Extreme in Aarschot. Of ook daar een plantage werd aangetroffen, is niet duidelijk.