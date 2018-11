VIDEO. Man beklimt op eigen houtje kerk in centrum Eindhoven SDA

05 november 2018

16u38

Bron: AD 0

Een avonturier heeft zondag in de vroege ochtend nogal wat heisa veroorzaakt door op eigen houtje de volledige toren van de Augustijnenkerk in Eindhoven te beklimmen. Om wat voor redenen de man dat deed, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk was hij onder invloed.