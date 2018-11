VIDEO. Maak je eigen ‘Urban Jungle’ met Laurence Machiels Stijn Dangreau Laurence Machiels

03 november 2018

Als er één trend is in huis, dan is het wel die van de Urban Jungle. Je kunt tegenwoordig niet genoeg kamerplanten hebben. En hoe groter hoe liever. Maar niet alle planten kun je zomaar eender waar zetten.

Onze HLN-groenspecialiste Laurence Machiels legt je alles uit wat je moet weten.